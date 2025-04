Un don de 2 000 € à l’association Pluradys par le Rotary Chalon Saint-Vincent

Les troubles du neurodéveloppement

L’association, qui a vu le jour en 2007 et qui est présente dans toute la Bourgogne-Franche-Comté, porte un dispositif de coordination des professionnels et d’accompagnement pluriel des familles et des enfants (de la naissance à 20 ans) présentant des troubles du neurodéveloppement (TND), nommé CAP’TND. Elle met ainsi en place toute action répondant aux quatre orientations suivantes : accompagnement et conseil aux familles ; sensibilisation du grand public et formation des professionnels du champ de la santé, du médicosocial ou de l’enseignement ; expertise et innovation (participation à des études, animations de groupe de travail, expérimentations…), développement territorial et coordination des acteurs autour du sujet des TND.

La vente des verres de dégustation

La remise du don s’est déroulée lors d’une réunion hebdomadaire du club service chalonnais, en présence de Danièle Pierre-Guy, vice-présidente, représentant Éric Sauty, président du Rotary Chalon Saint-Vincent, et de Mélody Fourcault, directrice-adjointe, représentant Sophie Saltarelli, directrice de Pluradys, laquelle était accompagnée par Marie-Claire Gaudray, psychologue, membre de l’équipe ressources 71.

Responsable de la commission d’organisation de « Vins-Saveurs » 2025, Christian Verchère a indiqué que le montant de 2 000 € correspondait aux bénéfices de la vente des verres de dégustation. Après avoir remercié les rotariens pour leur générosité, Mélody Fourcault a évoqué les différentes actions proposées aux familles, et notamment le stage « coup de pouce » pour mieux préparer le passage de CM2 en 6e, le programme « Mieux vivre avec un trouble des apprentissages » ou encore des ateliers d’accompagnement parental et des soirées parents.



Gabriel-Henri THEULOT