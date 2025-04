Le partenariat entre la Région Bourgogne-Franche-Comté et la Province du Cap-Occidental s’ouvre vers de nouveaux horizons stratégiques

Les vice-présidents de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Patrick Molinoz et Christian Morel, ont accueilli samedi 26 avril 2025 à Dijon, une délégation d’Afrique du Sud conduite par le Premier ministre de la Province du Cap-Occidental, Alan Winde. L’occasion pour ces deux régions partenaires de poursuivre leur coopération en matière de politique agricole, de développement économique et de numérique.

Alan Winde, Premier ministre de la Province du Cap-Occidental, et les deux vice-présidents de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Patrick Molinoz, en charge des transitions numériques, de l’innovation, des politiques européennes, des actions internationales et de l’export, et Christian Morel, en charge de l’agriculture, de la viticulture et de l’agroalimentaire, ont échangé afin d’enrichir le partenariat stratégique qui lie les deux régions depuis plus de 25 ans.

Trois temps forts ont marqué cette journée de travail :

La délégation a rencontré dans un premier temps le professeur Patrick Callier, chef du service de génétique chromosomique et moléculaire du CHU de Dijon, et responsable du diplôme « Intelligence artificielle santé » de l’université Bourgogne Europe, en présence de Françoise Tenenbaum, vice- présidente de la Région en charge de la santé. Cet échange a permis de faire le point sur les avancées en matière d’IA dans le domaine de la santé.

Dans un second temps, l’Agence Économique Régionale (AER) a pu présenter ses actions en faveur des investissements internationaux en Bourgogne-Franche-Comté.

Enfin, la Région a pu exposer son action en faveur du numérique et de l’Intelligence Artificielle avec la présentation de l’ARNia (Agence régionale du numérique et de l’intelligence artificielle) et de ses actions en faveur des collectivités du territoire, notamment autour des enjeux de la cybersécurité et du déploiement de l’IA.

Patrick Molinoz a notamment tenu à souligner que « le défi de l’IA, dans les territoires ne sera convenablement relevé que si personne n’est oublié. Et il n’y a que deux solutions : soit l’État crée un grand service universel de l’IA, soit, plus modestement les collectivités locales s’unissent et mutualisent leurs moyens. C’est ce choix qu’a fait la Région Bourgogne-Franche-Comté, et qu’elle a présenté à la Province du Cap-Occidental.»

Alan Winde a quant lui déclaré que « cette visite en Bourgogne-Franche-Comté, des plus enrichissantes, permet aujourd’hui de constater combien ce partenariat s’ouvre vers de nouveaux horizons stratégiques, notamment au-delà de nos engagements en faveur de l’agriculture et de la viticulture, sur les avancées numériques et l’IA. »

L’approfondissement des échanges en matière de transition numérique et de digitalisation des territoires fait partie des priorités de coopération ciblées par les deux régions dans l’accord de partenariat qu’elles ont signé, au Cap, le 10 mars dernier, renouvelant leur engagement pour les cinq années à venir