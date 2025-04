Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation à Chalon-sur-Saône

Ce dimanche 27 avril, à Chalon-sur-Saône, une commémoration a eu lieu à l'occasion de la Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation. Plus de détails avec Info Chalon.

Chaque année, le dernier dimanche d'avril est dédié à la célébration de la mémoire des victimes de la déportation dans les camps de concentration et d'extermination nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. En Saône-et-Loire, plusieurs commémorations ont été organisées. L'une d'elles se tenait ce dimanche 27 avril, à Chalon-sur-Saône.

Et plus précisément au monument Résistance-Déportation, Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, à 10 heures en présence d'Olivier Tainturier, le sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Florence Plissonnier, le maire de Saint-Rémy, Vincen Bergeret, le maire de Châtenoy-le-Royal, et Michel Oiknine, ,le président de la communauté juive de Chalon-sur-Saône.

Quant aux porte-drapeaux, ils étaient coordonnés par Marcel Landré, le vice-président de l'Union Nationale des Parachutistes (UNP) — section 712 Guy de Combaud-Roquebrune —.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati