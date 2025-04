À Chalon-sur-Saône, moins d'une centaine de manifestants en soutien aux journalistes tués à Gaza

Samedi 26 avril, une fois de plus «et inlassablement», l'APFS 71 appelait à une marche de soutien à la population de la Bande de Gaza et plus particulièrement à Fatima Hassouna, 25 ans, photojournaliste palestinienne, héroïne d'un documentaire sélectionné au Festival de Cannes. Elle a été tuée dans le bombardement de sa maison familiale par l'armée israélienne. Près de 200 journalistes ont été tués dans l'enclave palestinienne depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, suite aux massacres du 7 octobre 2023.

Moins d'une centaine de personnes, une soixantaine tout au plus, ont marché depuis la Place de Beaune, point de départ du rassemblement fixé à 15 heures, à travers les rues piétonnes et jusqu'à la Place de l'Hôtel de Ville, pour appeler au cessez le feu et au rétablissement de l'aide à l'humanitaire destinée à la population gazaouie qui souffre d'une faim extrême.

Selon le ministère de la Santé du Hamas, le nombre de morts à Gaza depuis le début de la riposte israélienne s'élève à 51 025, des données jugées fiables par l'ONU.

Désireux de marquer sa solidarité pour les journalistes tués dans cette enclave, certains manifestants portaient des dossards de presse.

Plusieurs poèmes palestiniens ont été lus par des membres de l'AFPS 71 dont Marie-Françoise Ghesquier qui a également l'appel des Soulèvements de la Terre concernant la création d'une coalition «Guerre à la guerre».

Comme nous l'explique cette dernière, la coalition «Guerre à la guerre» appelle à une première action commune à l'occasion du Salon International de l’Aéronautique et de l'Espace (), plus connu comme «Salon du Bourget», qui aura lieu du 16 au 22 juin 2025 pour sa 55ème édition, où la présence de sociétés militaires israéliennes a été confirmée par le président de la République, Emmanuel Macron, «et autres ventes d’armes aux pires régimes de la planète».

En outre, Richard Beninger, le président de l'AFPS 71, a rappelé un important évènement en préparation dans le département : le Festi'Palestine, qui se déroulera le dimanche 8 juin à Morlay, avec au programme des conférences, de nombreux temps forts, de la musique, des ventes d'objets et un repas le soir.

L'AFPS 71 vous attend nombreuses et nombreux ce jour-là pour un événement convivial et riches en couleurs.

(Photos gracieusement fournies par Marie-Françoise Ghesquier)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati