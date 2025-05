150m2 d’extension pour le gymnase de Saint Rémy.

Les travaux de rénovation du gymnase sont en cours et devraient durer environ jusqu’au 15 septembre mais il faut ce temps là pour l’ensemble des travaux prévus dont cette extension.

Important : les travaux de rénovation ont commencé il y a 6 mois et se déroulent sur un site occupé afin de permettre la continuité des activités sportives.

A noter : Le gymnase sera fermé à partir du 2 juin jusqu’au 15 septembre date prévue d’achèvement des travaux.

Ce mardi 29 avril, débutait la pose des cloisons préfabriquées de l’extension, cloisons fabriquées en local à Mervans. Il faut préciser que toutes les entreprises intervenantes viennent de la Région BFC et en grande partie de Saône-et-Loire.

Florence Plissonnier maire de Saint-Rémy, Alain Mère et Didier Picard adjoints, Gaby Theulot et Richard Milon conseillers délégués, Mélanie Legée DGS, Benjamin Munier directeur des services techniques et Clément Ferrare son adjoint étaient sur le chantier pour assister au déchargement et à la pose des cloisons.

Cette extension représente une surface de 150 m2 comprenant des sanitaires, des rangements, une salle de convivialité de 70 m2 avec sol en bardage bois, des accès directs pour le public, etc… Elle sera équipée, pour la ventilation, d’une centrale de traitement de l’air.

Une terrasse couverte avec sol en bardage bois est également prévue. Elle permettra l’évacuation des eaux de ruissellement du sol et pour préserver la tranquillité des riverains, il a été construit un mur antibruit.

En ce qui concerne la partie existante, elle bénéficiera d’une totale rénovation énergétique avec l’isolation thermique des murs par l’extérieur, le remplacement des panneaux de polycarbonate ainsi que le système de chauffage.

Les vestiaires seront réaménagés pour les différents usages, avec accès PMR. Des rangements seront dédiés aux associations et aux scolaires.

C’est un gros chantier dont le coût s’élève à 1,8 million d’euros.

Photos fournies par la mairie de St Rémy

C.Cléaux