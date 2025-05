AS Golf : l’équipe 2 messieurs championne de Bourgogne-Franche-Comté

Sur le parcours du Golf du Château de Chailly, l’équipe 2 messieurs a réalisé la « perf » du week-end, côté chalonnais, en mettant fin à l’invincibilité de Dijon Bourgogne, qui durait depuis 3 ans. Une victoire qui ne souffre d’aucune contestation. Devançant de 24 coups Chassagne à l’issue du 1er tour, les Chalonnais se sont finalement imposés de 38 coups face aux tenants du titre. L’équipe était composée de Louka Blanchard, Thibault Bouyssou, Esteban Castellon, Amaury Lavollée, Guilhem Ressiguié, Hugo Ressiguié et Nolhan Taton et avait pour capitaine Joseph Maglione. Cerise sur le gâteau, Guilhem Ressiguié a rendu les meilleurs cartes des deux tours, en jouant 2 au-dessus du par le samedi et 4 au-dessus du par le dimanche.

L’équipe 1 messieurs perd son titre

En se rendant à La Chassagne, l’équipe 1 messieurs, constituée de Corentin Besse, Jonathan Bidault, Gabriel Cattozzo, Sylvain Chenu, Maxime Guieu, Joffrey Maglione, Edouard Martinon et Simon Zacchini, comptait bien faire la passe de trois après 2023 et 2024 dans le championnat 1re division. Quatrièmes au terme du stroke play de qualification le samedi, les joueurs de la cité de Niépce n’ont pas pu défendre leur double titre jusqu’au bout. Battus pour un petit putt par leurs homologues de La Chassagne dans une demi-finale qui leur laissera beaucoup de regrets.

Formée d’Hélène Bouyssou, Chanyanut Choeihom, Cécile Deguin, Livia Marie Maglione, Faustine Planté et Virginie Planté, l’équipe 1 dames, qui jouait également à La Chassagne, a décroché ce qu’elle était venue chercher. A savoir le maintien en 1re division. Septièmes après le stroke play, les Chalonnaises, coachées par Laurent Seinger, ont pris le meilleur sur leurs adversaires de Roncemay dans un match de barrage très disputé.

Les golfeurs de Saint-Charles aux France UNSS

Enfin la section golf de l’ensemble scolaire Saint Charles de Chalon a gagné pour la 2e année consécutive son billet pour le championnat de France UNSS par équipes d’établissement, excellence et sport partagé, qui aura lieu du 12 au 14 mai sur le « dix-huit trous » du Golf de Périgueux. La capitaine Lilou Brune Gerhart et ses coéquipiers Esteban Castellon, André Dugenest, Alix et Amaury Lavollée ont en effet conservé leur titre interacadémique remporté l’an passé au Rochat.

Gabriel-Henri THEULOT