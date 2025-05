Déjà 10 ans pour l'association Courir Moroges

Ce samedi 26 Avril à la salle des fêtes de Moroges avait lieu l'anniversaire des 10 ans de l'association COURIR MOROGES .

80 personnes ont répondu présent à l'invitation initiée par le bureau organisateur de l'événement .

L'association COURIR MOROGES à été crée en 2014 par 4 amis coureurs dont Cyril TORLAND , Stéphane SIGNORET , François JOBLOT et Fernando VARELA et qui à donné suite à la création de l'association qui regroupe environ une centaine d'adhérents à ce jour .

Un concours de pétanque en interne regroupant 8 doublettes ainsi qu'un discours de remerciement et une minute d'applaudissement à été dédié à la mémoire de José UTIEL , ancien adhérent de l'association récemment décédé des suites de la maladie de Charcot .

Un apéritif animé par ANNSOBAD ainsi qu'un repas traiteur ont conclu à cette journée regroupant retrouvailles entre adhérents , convivialité et partage .



A noter dans vos agendas le prochain maratrail de la rentrée qui aura lieu le 13 septembre au stade de foot de Moroges . Nous vous attendons nombreux pour venir participer à l'évènement ou pour encourager .