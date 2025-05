AVIS DE DECES - Madame Paulette MALAGOLA née CONTASSOT

Saint-Rémy, Chalon-sur-Saône, Massilly, Rives, Beaune

Isabelle et Michel GUEUGNON,

Alain et Michelle MALAGOLA,

Patrick et Christine MALAGOLA,

Brigitte et Thierry MERCERET, ses enfants ;

Fabien et Lydie, Cécile et Didier, Maryline et Romain, Cédric et

Sandra, Fabrice et Kelly, Aurélien et Alicia, Florian, Pauline et Jérémie,

ses petits-enfants ;

Chloé et Kévin, Guillaume, Thomas, Camille, Clément, Rafael, Léane,

Maxym, Tylane, Maëlle, Peyo, Aydan, Lucie, Natéo, Léonie, Noé, ses

arrière petits-enfants bien aimés ;

Lyana, son arrière arrière petite-fille ;

Madame Lucienne DEDIENNE, sa belle-sœur;

Ses neveux et nièces et toute la famille ont la tristesse de vous faire

part du décès de

Madame Paulette MALAGOLA

née CONTASSOT

survenu le lundi 28 avril 2025, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie civile aura lieu le mardi 6 mai 2025, à 10 heures, en la salle de cérémonie GUILLON située au 19 avenue Monnot de Chalon-sur-Saône.

Paulette repose à la chambre funéraire située à cette même adresse.

La famille rappelle à votre souvenir

Raymond,

Son mari, décédé en 2014.

Ses enfants remercient l’ensemble du personnel de l’EHPAD les Terres de Diane, unité TAISEY pour sa gentillesse et son dévouement et le Docteur DUBAND pour son soutien et accompagnement ainsi que toutes les personnes qui prendront part à leur peine.

Condoléances sur registre.

Ni fleurs ni plaques.

PompesFunèbresGuillon

Chalon/Saône/St-Gengoux-Le-Nal

Crissey/Sennecey-Le-Grand

www.pfguillon.fr -0385482937