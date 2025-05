Bravo à Alain Chabat et à Netflix pour ce joli moment devant Astérix et le Combat des chefs

Sortie le 30 avril, cette nouvelle série 100 % française est à saluer, tant l'adaptation du Combat des Chefs est parfaitement réussie. Portée par Alain Chabat, l'univers de Albert Uderzo et René Goscinny fait mouche, comme un joyeux plongeon dans notre enfance, animée par les épisodes d'Astérix et Obélix. Tout est présent et le casting est à la hauteur de l'enjeu : Gilles Lellouche pour Obélix, Thierry Lhermitte pour Panoramix, Grégoire Ludig pour Abraracourcix, Laurent Lafitte pour Jules César... et la liste est interminable. Une mini-série pleine d'humour, de jeux de mots typiques de cet univers gaulois et à la clé une parfaite adaptation. Écrite par Benoît Oullion et Pierre-Alain Bloch, la série réalisée par Alain Chabat et Fabrice Jouvert est un moment de plaisir, en dehors du temps. Pour celles et ceux qui le peuvent, n'hésitez pas à plonger dedans...