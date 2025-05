AVIS DE DECES - Monsieur Antonio LARA

CHÂTENOY-LE-ROYAL - MALAGA



Carmen, son épouse ;

Manuel , Placido et Marie-Noëlle, ses enfants ;

Hakima, Lydia et Michaël,

ses belles-filles et son gendre ;

Amélia, Wesley, Esteban et Ambre, ses petits-enfants ;

Gabriel son arrière petit-fils ;

ainsi que toute sa famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de



Monsieur Antonio LARA

survenu dans sa 92e année.



Antonio repose au 115 Av Boucicaut de Chalon.

La cérémonie sera célébrée mardi 13 mai à 14h30 en l'Église de Châtenoy-le-Royal suivi de l'inhumation au cimetière.

Condoléances sur registre.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciement.

La famille remercie toutes les personnes qui ont pris soins de notre papa depuis son AVC en 2008.