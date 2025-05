AVIS DE DECES - Monsieur René PROST

CHÂTENOY-LE-ROYAL - BOIS-D'AMONT



Joëlle, Pierre, Claude, Daniel, Lyliane et Alain, ses enfants, leurs conjoints et conjointes ;

ses dix huit petits-enfants ;

ses vingt trois arrière petits-enfants ;

son arrière arrière petite-fille ;

ainsi que les familles parentes et alliées,



ont la douleur de vous faire part du décès de



Monsieur René PROST

survenu le 4 mai 2025

à l'âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 9 mai 2025 à 14h30 en l'église de Bois-d'Amont suivie de l'inhumation dans le caveau familial au cimetière.

René repose à la chambre funéraire Mansuy à Dracy-le-Fort.

Cet avis tient lieu de faire-part.