AVIS DE DECES - Madame Elisabeth URBANEK née MOULIN

MARNAY



Dominique URBANEK, son époux ;

Alex et Claire MAIGNOT, Albane et Maxime BIDAUT, Audrey MAIGNOT et Gaëtan KUNTZ, ses enfants et leurs conjoints ;

Lyonel URBANEK et Emily BAUMGARTNER, son beau-fils et sa compagne ;

Arthur, Morgane, Stanis, Paul, Zoé, Mathis, Valentin, Romy, Myla, ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont l'immense douleur de vous faire part du décès de



Elisabeth URBANEK

née MOULIN

survenu le 3 mai 2025,

à l'âge de 71 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le mardi 13 mai à 13 heures, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.