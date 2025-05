Territoires de Progrès Bourgogne Franche-Comté réaffirme son attachement aux libertés publiques

Territoires de Progrès Bourgogne Franche-Comté tient à exprimer sa plus vive indignation et sa solidarité pleine et entière envers les militants et responsables politiques du Parti Socialiste qui ont été violemment pris pour cibles lors de la manifestation du 1er mai à Paris.

Ces agressions à l'encontre du cortège et le saccage du stand du PS constituent une atteinte grave aux valeurs démocratiques.

Encore une fois, Jérôme Guedj a été victime d'injures et d'agressions à caractère antisémite. Nous lui adressons un soutien particulier.

La démocratie se nourrit du débat d'idées, pas de l'intimidation et de la haine.

Territoires de Progrès BFC réaffirme son attachement aux libertés publiques et à l'unité de toutes les forces progressistes contre toutes les formes de radicalisation et de violence.

Jean-Jacques Bougault

Délégué Régional de Territoire de Progrès