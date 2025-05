Danois, Autrichiens et Espagnols conviés dans les salons de l'hôtel de ville de Chalon

Depuis plus de 10 ans, le lycée Nièpce-Balleure s'inscrit dans une démarche pro-européenne Erasmus +, multipliant l'accueil de lycéens européens à Chalon sur Saône.

Depuis 2012, le Lycée Julien de Balleure puis la section d'enseignement professionnelle du lycée NIEPCE / BALLEURE s'inscrit dans une politique de projets européens. Plusieurs dizaines d'étudiants chalonnais ont profité de cette opportunité unique pour se rendre en entreprises dans les quatre coins de l'Europe. Ce mardi matin, c'est Chalon sur Saône qui s'est transformé en carrefour européen, accueillant conjointement des étudiants Danois, Autrichiens et Espagnols.

Denis Martin, professeur d'anglais et coordinateur du programme Erasmus +, a présenté Bruno Legourd, maire-adjoint de Chalon sur Saône, aux élèves, avant d'évoquer l'importance de tels échanges, pour une meilleure compréhension des peuples européens. Les valeurs de tolérance, d'humanisme et de respect ont été réaffirmées. La ville de Chalon sur Saône, représentée par le maire-adjointe mais aussi Pierre Carlot, Monique Brédoire et Bénédicte Mosnier, a offert à chaque lycéen, un calendrier aux couleurs de la ville, avant d'inviter tous les participants à partager le fameux "croissant".

Laurent GUILLAUMÉ