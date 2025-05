Une rencontre de foot organisée pour les ados de centres de loisirs.

Ce mardi matin 29 avril, les jeunes des centres de loisirs de Champforgeuil, St Rémy, Châtenoy le Royal, St Marcel, Saône Doubs Bresse et Sennecey le Grand se sont retrouvés pour un tournoi de foot inter centres de loisirs.

C’est la Maison de Loisirs de Champforgeuil avec Julien Bon qui était porteur de l’animation et recevait ses homologues des autres centres. Sous la houlette de Julien Bon, le tournoi de foot a été organisé sur le terrain dans le quartier de la Thalie.

Une soixantaine de jeunes de 10 à 15 ans était présente pour un moment sportif d’échange, de partage et d’apprentissage aux règles du foot, sous l’œil averti de Gwenaël Martin jeune arbitre fédéral.

Afin de parfaire la cohésion, les animateurs ont demandé aux jeunes de se répartir en 5 équipes et de lui donner un nom.

Respect, fairplay, entente étaient les maîtres mots à appliquer lors des rencontres arbitrées par Gwenaël, On pouvait noter la présence de François Jacquemein de la commission d’arbitrage de la ligue.

Les jeunes ados pouvaient s’ils le souhaitaient se tester à l’arbitrage de touche et apprendre quelques règles d’arbitrage sur le terrain lors des rencontres de ces 5 équipes plus celle formée des animateurs.

L’après-midi fût consacré à une séance de formation à la salle des fêtes et d’analyse de fautes et de comportements lors de vrais matchs avec en support un film. Les jeunes ont pu se rendre compte des difficultés de l’arbitrage, des fautes involontaires ou provoquées, des sanctions appliquées. Le bon comportement à avoir sur le terrain est le même que dans la vie leur a dit Gwenaël.

Annie Sassignol maire de Champforgeuil est passée saluer les animateurs et les coachs sportifs à la salle des fêtes.

La remise des résultats et des coupes s’est faite dans le parc, deux coupes, une pour les gagnants et l’autre pour l’équipe qui a eu le meilleur comportement sachant que les jeunes eux-mêmes devaient désigner l’équipe la plus fairplay.

Ce sont les joueurs de l’équipe FRSM qui a gagné la coupe de l’équipe la plus sympa.

Les Brasil Junior ont terminé 1er du tournoi.

La fin de journée, elle, elle s’est terminée autour du goûter pour tout le monde.

C.Cléaux