Le karting a fait son retour à la Roseraie

Depuis un mois, le karting de Saint-Marcel à quelques mètres de la Roseraie, a ouvert ses portes. Une reprise en bonne et due forme d'une activité disparue depuis 20 ans sur le site.

Éric Pieri, gérant d’un karting indoor à Saint-Georges-de-Reneins à proximité de Villefranche-sur-Saône, lorgnait sur ce site afin de développer son activité. Depuis début avril, l'activité est ouverte aux petits comme aux grands.

Ouvert les mercredi après-midi de 14h à 20H, vendredi après-midi de 14h à 20h et les samedi et dimanche de 10h à 20h en journée continue, le karting de Saint-Marcel a mis en place une politique tarifaire ajustée au tarif de 25 euros les 10 minutes et 30 euros les 15 minutes. Des formules "grand prix" sont également en vigueur.

Le site de Saint-Marcel propose deux gammes de karting avec des 160 cm3 jusqu'à 14 ans et des 270 cm3 pour les adultes. A noter que les samedi et dimanche, une boisson est offerte par la direction pour toute place achetée.

Signe que Eric Piéri entend donner au karting de Saint-Marcel une toute autre ambiance, il est proposé également une formule barbecue, exclusivement sur réservation au tarif de 25 euros par personne.

Une petite nouveauté pour ce secteur clé de Chalon sur Saône qui devrait être plébiscité par une catégorie d'usagers, adeptes de la discipline.

