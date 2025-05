AVIS DE DECES - Monsieur Fréderic FABRET

CRISSEY



Anne-Marie, son épouse ;

Audrey et Karine,

ses filles et leurs conjoints ;

Ambre et Jade,

ses petites-filles

vous font part du décès de



Monsieur Fréderic FABRET

survenu le 02 mai 2025.



La cérémonie aura lieu au crématorium de Crissey, le samedi 10 mai, à 11h15.

Cet avis tient lieu de remerciements.