AVIS DE DECES - Madame Monique GEORGE née AUBAN

CHALON-SUR-SAÔNE - SEVREY - LESSARD-EN-BRESSE



Dominique et Nathalie, ses filles ;

Dominique Gandrey, son gendre,

Nicolas et Léna, Loïc et Julie, Quentin,

ses petits-enfants ;

Eva, Cassie, Jules et Léo,

ses arrière-petits-enfants ;

ses nièces et les Minidous ;

Badette, sa sœur de cœur,

Tous ceux qui l'aiment,

ont la tristesse de vous faire part du décès de



Madame Monique GEORGE

née AUBAN

survenu le 3 mai 2025, à l'âge de 90 ans.

La cérémonie aura lieu le lundi 12 mai à 14h30 en l'église de Lessard-en-Bresse.

Monique repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy.

La famille sera présente auprès de Monique de 15 heures à 18 heures à partir de jeudi.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.