LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Fatima Kouriche pointe du doigt les socialistes et dénonce les attaques

Le PS se trompe de cible

A sa grande stupeur, Fatima Kouriche a d’abord découvert par voie de presse que le Parti Socialiste présenterait un candidat dans cette législative partielle en la personne de Clément Mugnier, cela sans aucune discussion au préalable.

Tout aussi surprenante a été la venue d’un courrier en recommandé avec accusé de réception lui adressant une mise en demeure de « cesser l’utilisation non autorisée de la marque Nouveau Front Populaire » !

Comble de la stupéfaction, le communiqué émanant des soi-disant « NFP jeunes 71 » demandant à Fatima Kouriche de retirer sa candidature pour soutenir celle de Clément Mugnier qui serait plus favorable à l’union ! Ce « NFP jeunes 71 » est en fait piloté par des jeunes socialistes dont faisait partie Clément Mugnier lui-même, socialistes qui ont provoqué la désunion…

A ces démarches déloyales initiées par le PS nous répondons en 4 points :

Le NFP est un accord programmatique et électoral qui n’appartient à personne en particulier, mais plutôt à tous ceux qui en respectent les valeurs et les points programmatiques.

Par sa candidature dissidente et son rejet du programme, le PS a acté sa sortie du NFP déjà entamée par la non-censure de Bayrou, libre à lui. Nous demeurons fidèles à cet accord et à son programme.

Le PS dans sa communication et sur le terrain semble plus préoccupé par le score de la candidate du NFP que par celui de la macronie, de la droite et du RN. Pour nous ce sont ces derniers qui sont nos adversaires !

Le PS n’a pas encore compris que les électeurs de gauche veulent une gauche de combat et de rupture et que les socialistes désespèrent le monde par leurs manigances et tractations d’arrière-boutiques pour se donner de la visibilité en vue des élections municipales de 2026.

Alors ne cédons pas à ces manœuvres grossières d’intimidation du candidat de François Hollande,

Le temps des baronnies du PS est révolu,

Soutenons l’ère du peuple avec la candidature du NFP,

Votons Fatima Kouriche les 18 et 25 mai prochains pour battre le RN !

L’équipe de campagne de Fatima Kouriche et Damien Saley, candidat.e.s du Nouveau Front Populaire soutenu.e.s par LFI et Les Ecologistes