Dimanche au Théâtre Piccolo : 'Les Ondes de La Fontaine' / Ensemble Artifices

Dimanche 11 mai 2025 à 11h - Théâtre Piccolo

Alice Julien-Laferrière et les musiciens de l’Ensemble Artifices vous invitent à plonger dans la foisonnante et réjouissante évocation de l’eau, source inépuisable d’inspiration de la musique baroque française, où les ornements figurent les ondoiements des ruisseaux, où pas un opéra ne se passe de tempêtes ni d’orages, et où la rivière devient la confidente des amants… Une musique dans laquelle l’évocation de la nature est un jaillissement permanent.

Au cœur de ce concert littéraire, dans un écrin d’évocations aquatiques, des Fables du bien nommé Jean de La Fontaine, mises en musique au XVIIIe siècle, sont chantées sur des airs connus de l’époque.

Fils d’un Maître des Eaux et Forêts puis Maître lui-même, Jean de La Fontaine a mis les mots en ondes, dans tous leurs états : canal fermé, ruisseau, étang, marais, source, fontaine, torrent, fleuve, mer… Tout y sourd, stagne, ruisselle, jaillit, éclabousse, bondit, miroite, scintille, chuchote, chantonne, rugit…

Sur une idée de Catherine Weissmann, conseillère littéraire

Renseignements, tarifs et réservation : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/les-ondes-de-la-fontaine

