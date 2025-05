Association France Alzheimer 71 et maladies apparentées : Retour sur l’Assemblée Générale.

Lors de la récente assemblée générale qui s’est tenue à la Maison des Associations, les mandats de la présidente Annick GROISON et du vice-président Didier MALLAY ont été reconduits pour 3 ans.

Le rapport d’activités 2024 a été riche. Ainsi sur tout le département de Saône et Loire, huit formations de 14 heures ont été proposées par nos psychologues et bénévoles aux aidants familiaux afin de mieux comprendre, mieux accompagner et donc moins s‘épuiser. Ils peuvent ensuite participer aux groupes de parole.

Les malades ont pu bénéficier d’accompagnements spécifiques avec des professionnels dans des ateliers thérapeutiques comme l’Activité Physique Adaptée, l’art thérapie, la culinothérapie et des sorties conviviales.

Mais aussi, des temps de répit pour tous avec, les séjours vacances, les cafés mémoire, la sophrologie…

Les actions sont proposées gratuitement aux adhérents 2025, France Alzheimer poursuivra ces actions. Ce sera l’occasion d’organiser des temps forts comme une randonnée le 15 juin, la journée mondiale Alzheimer le 22 septembre, des conférences le 6 juin et autres dates à venir, un concert Country le 7 septembre, un thé dansant le 23 novembre…

Pour plus de renseignements 07 88 41 36 88 ou 06 43 18 68 90

Un grand merci pour leur soutien à la municipalité de Chalon sur Saône, aux élus et aux partenaires présents à l’assemblée.