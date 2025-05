Nuit européenne des musées - Alésia a prévu des surprises

Samedi 17 mai

Nuit européenne des musées :

Entrée du musée et animations gratuites pour tous

Cette année encore, à l’occasion de la Nuit européenne des musées initiée par le ministère de la Culture, les équipes du MuséoParc Alésia se mobilisent pour vous offrir une soirée riche en animations et vous faire découvrir l’exposition temporaire César, tous les chemins mènent à Rome.

Un soir à Rome

L’équipe de médiation accueille le public en tenues romaines pour une soirée dans la Rome antique. Les visiteurs sont également invités à venir costumés.

• Atelier lampe à huile

À l’aide de moules similaires à ceux utilisés par les potiers romains, les visiteurs fabriqueront une lampe à huile, principal moyen d’éclairage une fois la nuit venue à Rome.

• Atelier couronne de laurier

Pour se mettre à la mode de César, les visiteurs pourront fabriquer leur couronne en vraies feuilles de laurier.

• Dégustation de mets d’inspiration antique et sel d’Apicius

Au menu, n’en déplaise à Apicius, célèbre gastronome de l’Antiquité romaine, il n’y aura ni placenta, ni tétine de truie, ni flamand rose, mais quelques bouchées sucrées et salées plus compatibles avec les us et coutumes alimentaires d’aujourd’hui ! On réalise sur place une recette à utiliser chez soi pour parfumer les plats à l’antique.

• Atelier Jeux romains

De nombreux jeux (marelle, latroncules, duodecim scripta…) ont été retrouvés dans le monde romain. Coachés par un médiateur culturel, on apprend les règles et on se défie en famille !

• Visites Top chrono

15 min pour découvrir l’exposition temporaire “César, tous les chemins mènent à Rome”.

De 18 h à 23 h 15

La classe, l’œuvre !

Des collégiens de Sombernon et de Saulieu ont travaillé sur les triomphes, de ceux célébrés par Jules César à Rome en 46 avant J.-C. à celui des sportifs médaillés sur les Champs-Élysées, sans oublier ceux des dieux et des hommes politiques. Ils ont écrit les textes et réalisé les illustrations des expositions qu’ils présentent au public.

C’est aussi l’occasion, pour les élèves du lycée professionnel Eugène Guillaume de Montbard, de présenter les sacs d’inspiration antique qu’ils ont réalisés dans le cadre de leurs épreuves de C.A.P. “Maroquinerie” et de baccalauréat professionnel « Métiers du cuir”. Les uns ont confectionné un prototype de mallette pédagogique à partir d’un sac d’artisan gaulois, les autres ont réinterprété la capsa, un sac destiné au transport du papyrus chez les Romains.

De 17 h à 20 h

Au restaurant

Menu italien :

Pastachoute (plat de pâtes à la sauce tomate et à la viande) et tiramisu : 19,50 euros

Menu enfant : pâtes au poulet et à la crème puis brownie ou glace : 10,50 euros