Abaissement du niveau de protection du loup au Parlement européen, le député (RN) Aurélien Dutremble salue les avancées

Communiqué de presse

Lors de sa séance du 8 mai 2025, le Parlement européen a entériné l’abaissement du niveau de protection du loup. Pour la première fois depuis son adoption en 1992, la directive européenne « Habitats », l’un des textes fondamentaux en matière de conservation de la nature, va être révisée afin de faire passer une espèce animale de « strictement protégée » à simplement « protégée ».

Le loup restera donc une espèce protégée au sein de l’Union européenne, mais les conditions permettant d’autoriser les tirs ou la chasse des individus pourront désormais être assouplies par chacun des États membres.

Aurélien Dutremble, député de la 3ᵉ circonscription de Saône-et-Loire, réagit :

« J’ai suivi les débats au Parlement européen avec beaucoup d’attention et me félicite qu’enfin, le niveau de protection du loup soit abaissé. C’est une victoire pour les éleveurs et pour tous ceux qui, comme moi, se battent pour protéger les troupeaux. Aujourd’hui, le loup fait des ravages et de nombreuses victimes, comme très récemment en Saône-et-Loire où onze moutons ont été massacrés. Avec la modification de la directive "Habitats" votée à Strasbourg, le gouvernement français ne peut plus se cacher derrière la réglementation européenne. Désormais, rien ne fait obstacle à une régulation efficace de la population de loups. Ce vote donne à la France les moyens d’agir. Le ministère de l’Agriculture doit immédiatement se saisir de ce nouveau cadre juridique et donner des consignes claires aux préfets. Cette victoire européenne n’est qu’une étape et je suis plus déterminé que jamais à faire entendre la voix des éleveurs et à obtenir des actes concrets du gouvernement pour que le loup cesse d’imposer sa loi dans nos campagnes. »