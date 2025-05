Savannah Joly : Championne de France en paratir sportif à Dole

Le championnat de France des Ecoles de tir a lieu à Dole, du 8 au 11 mai.

3 jeunes représentaient la STEP, club de tir de Chalon sur Saône

Savannah Joly, benjamine à la carabine paratir, a tiré jeudi son match sur 30 plombs, et comme l'an passé, est devenue championne de France de sa catégorie, avec un très bon score de 303, 9. Soit une moyenne sur chaque plomb d'un peu plus de 10. Calme, mais tenace, elle n’est pas loin du record de France de 305.7 points.

Le lendemain, c'était au tour de Timéo et Hugo d 'entrer en lice

Hugo, benjamin, au pistolet : qualifié de justesse à ce championnat, il a bien géré cette compétition en se classant 81ème sur 152 jeunes participants, et un score de 238 points

Timéo, minime, à la carabine, tirait 2 disciplines. A la carabine debout, il tire 348 points et se classe 137ème. Il enchaine l’après midi avec la discipline carabine 3 positions : genou, couché et debout, et terminera 46ème avec un score de 542 points. Il a terminé la journée avec des entraineurs nationaux, qui ont testé le « scat » avec quelques tireurs volontaires : ce système est composé d’un capteur sur le canon de la carabine, relié à un logiciel sur ordinateur : il permet d’analyser et mesurer tous les mouvements de l’arme avant et après le départ du plomb. Il a donc reçu quelques conseils par la même occasion.

Ces 3 jeunes tireurs, licenciés depuis moins d’un an pour les garçons, et en 2ème année pour Savannah, sont promis à un bel avenir sportif.