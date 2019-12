GREVE DU 5 DECEMBRE - En raison du mouvement de grève national, le réseau ZOOM sera fortement impacté.

info-chalon.com vous dit tout.

Attention, en raison de la manifestation prévue à 14h, au centre-ville de Chalon-sur-Saône, des itinéraires de déviation seront mis en place.

Lignes urbaines :

Durant la manifestation (de 14h à 17h30), les horaires sont donnés à titre indicatif et seront adaptés aux conditions de circulation.

L6 : circulation normale (attention, la ligne 6 sera déviée des quais de Saône et reportée sur le Boulevard en raison d’une commémoration, de 13h à 15h)

L7 : circulation normale

Le Pouce : aucun service

Navette Ouest : aucun service

Navette Sud : circulation normale

Lignes périurbaines :

Les lignes périurbaines seront peu impactées. Seuls les services suivants ne seront pas assurés :

Ligne D2 : départ de 17h10 à Givry en direction de Champs Pacaud

Ligne E : ensemble des services

Les autres lignes circuleront normalement.

PIXEL :

Retards à prévoir dans la prise en charge des clients, notamment dans le secteur centre-ville l’après-midi. Dans la mesure du possible, nous vous conseillons de reporter votre déplacement.

Déclic :

Des retards sont à prévoir sur l'ensemble des services, et les correspondances entre Déclics et lignes régulières ne seront pas garanties. Dans la mesure du possible, nous vous conseillons de reporter votre déplacement.