LES VICTOIRES DES ACTEURS PUBLICS 2020 - La Ville de Chalon, le Grand Chalon  et l’Hôpital William-Morey … Lauréats ! 

Chaque année, Acteurs publics* (média national qui décrypte, commente et analyse le fonctionnement des politiques publiques) décerne les Victoires des acteurs publics aux meilleures initiatives en matière de modernisation de l’action publique.

a Victoire « Management » a été remise ce mercredi au projet porté par la Ville de Chalon, le Grand Chalon et l’Hôpital William-Morey sur le thème « Le partage de pratiques managériales entre la territoriale et l’hospitalière ».

Ces Victoires honorent ceux qui, dans les trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière), œuvrent au quotidien pour assurer la qualité du service public. Les lauréats des Victoires des acteurs publics ainsi que le Grand Prix des lecteurs ont été dévoilés lors d’une cérémonie organisée à la Présidence de l’Assemblée nationale ce mercredi 5 février sous le haut patronage et en présence de Richard Ferrand, président de l’Assemblée nationale.

Pour la 12e année, le jury constitué de la rédaction d’Acteurs publics a présenté les meilleures initiatives observées durant l’année dans les trois fonctions publiques afin d’honorer ceux qui, sur le terrain, agissent en faveur d’un service public de qualité.

Le projet chalonnais : un partenariat inédit

La Ville de Chalon-sur-Saône et son CCAS, et le Grand Chalon, ont amorcé un partenariat, jusque-là inédit, avec le centre hospitalier William-Morey de Chalon-sur-Saône. Ce partenariat polymorphe dispose d'un important volet relatif aux pratiques managériales. Parmi les différentes actions qui en découleront, la première va consister en une démarche de découvertes, de partages de pratiques et d'identifications d'axes de travail. Pour ce faire, une quinzaine de binômes composés de managers territoriaux et hospitaliers ont été constitués. Ils seront amenés à découvrir l'environnement hospitalier et l’environnement des collectivités territoriales ; échanger sur les pratiques de management et à l'issue de proposer des actions innovantes sur la thématique managériale.

C’est pourquoi, au titre de leur intérêt commun, les parties intéressées expriment la volonté de mettre en place un partenariat inédit entre les deux plus importants acteurs du service public local et au bénéfice de l’ensemble de leurs usagers, dans une logique de décloisonnement des fonctionnements et d’enrichissement réciproque.

Le contexte

Cette démarche qui s'inscrit dans un continuum des actions participatives engagées par la Direction des ressources humaines, depuis octobre 2018, au sein des services mutualisés du Grand Chalon, de la ville de Chalon-sur-Saône et de son CCAS. Il s’agit de renforcer le sentiment d’appartenance à la collectivité et d’établir un référentiel commun de management.

Le projet a démarré en novembre 2019 pour une durée prévisionnelle de 18 mois. Toutefois, ce partenariat n'a pas vocation à réellement trouver un terme.

Les objectifs :

Renforcer l’efficacité du service public local.

Renforcer les synergies entre les deux principales institutions locales.

La Communauté d’agglomération du Grand Chalon, la Ville de Chalon-sur-Saône et son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), au travers de leur administration mutualisée ont vocation à développer tous les partenariats propices à leur développement, à celui de leurs agents et à l’optimisation de leurs dépenses dans le but d’assurer un service public local de qualité.

Le Centre Hospitalier William-Morey et sa Direction de l’Innovation et de l’Ingénierie, dans le cadre de sa politique d’amélioration continue, souhaitent développer des projets axés sur l’innovation, afin de conforter son statut d’établissement de santé de référence du Nord Saône-et-Loire au service de la population.

Pour qui ?

Professionnels concernés : les managers des deux entités.

Le CH William-Morey est le premier employeur du territoire avec 2 300 agents.

Les services mutualisés de la Ville, du CCAS et du Grand Chalon constituent le second employeur du territoire avec 1 800 agents.

Par qui ?

Les acteurs en interne : les DRH, 14 cadres territoriaux et 14 cadres hospitaliers.

Les partenaires : La Direction de l’Innovation et de l’Ingénierie et le Centre d’Enseignement et de Simulation du Territoire du Chalonnais (CESITECH santé) qui permet de réaliser des mises en situation proches du réel. Il s’agit d’Unités Fonctionnelles du Centre Hospitalier.

Les usagers : l'ensemble des usagers du territoire chalonnais nécessitant les services municipaux, intercommunaux et hospitaliers.