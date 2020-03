Chantal Eden plonge à bras ouverts dans l'univers magique de la boulangerie

Lors de la conférence de presse du 23 janvier, Chantal EDEN a pu expliquer comment de sa carrière artistique est né un chemin vers le milieu boulanger, et a donné lieu à une idée de lier l'artistique à l'artisanat pour défendre une même cause : un pain de la fraternité pour réveiller en les hommes l'adhésion aux valeurs humaines essentielles, tout cela autour d'une série de contes, transmettant les codes de vie du "peuple paisible" dont le projet était la paix mondiale.

Le but de cette série de contes : dévoiler une piste pour atteindre l'excellence d'un savoir vivre, d'un savoir-être, capable de créer petit à petit une autre forme de société où chacun participe à plus d'humanité.

Chantal EDEN a démarré sa carrière artistique par la chanson française, auteur-compositeur interprète, elle se produit en France, en Suisse, en Belgique, et est diffusée sur les ondes de Radio Canada.

Très tôt elle s'est passionnée pour la recherche du mieux vivre, persuadée qu'il existe un chemin pour aider à faire disparaître l'absurdité dans le monde.

Elle fait partager sur scène cette envie de changer les choses et le public lui répond. en 1999 les standards de l'émission de Fréquence Wallonie sur RTBF, explosent lors de la présentation de sa première interview sur les ondes belges. Accueil très fort d'un public inconnu, pour son premier album "le chemin du bonheur". Trois semaines plus tard elle est dans le top cinquante des meilleures ventes d'albums, tous artistes confondus.

C'est quelques années plus tard, lors d'une émission phare que Daniel Barbieux, chroniqueur de cette même antenne, l'interpelle, lui parlant de Jacques Brel, qui était considéré comme utopiste, il la ramène à sa propre philosophie, vouloir convaincre à travers ses chansons, à un changement possible du monde. Il lui dit que même en parlant de vérité, comme cet artiste immense qu'a été Jacques Brel, elle est considérée comme un brin naïve ou utopiste elle aussi.. Elle réagit après quelques minutes de silence, en faisant une promesse à l'antenne : "un jour, je reviendrai et je vous prouverai qu'on peut concrétiser dans la vie, des paroles en actes pour avoir un impact sur le monde. Chacun de nous est responsable de ce qu'il envoie vers le monde et de ce qu'il tente de créer, rien n'est insignifiant."

"Après cette promesse faite sur la radio belge, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, mais les paroles de ce jour là, se sont incrustées en moi, comme une graine que l'on plante, et qu'on est certain de vouloir préserver".

Est-ce cette décision forte qui attira à elle, les rencontres qu'elle fit avec le milieu boulanger ? Sans doute, dit-elle, car la vie fit les choses d'elle même, comme si elle me montrait le chemin.

En 2007, alors qu'elle s'arrête prendre un peu de repos près du lac de la forêt d'orient, après une de ses tournées, elle fait la rencontre d'un professionnel de la boulangerie, qui découvrant ses chansons, lui demande si elle pourrait composer une chanson pour l'artisanat boulanger, il lui affirme que la profession a besoin d'être plus reconnue et soutenue par le grand public.

Elle écrit alors, en hommage à un fan boulanger, qui vient de décéder, "le goût du pain", chanson qu'elle étend dans le texte à tous les boulangers de la terre, qu'elle interpelle, ramenant le pain à son essence sacrée, le partage et la fraternité entre les hommes.

La chanson sera traduite en plusieurs langues, italien, espagnol, anglais, allemand, anglais, néerlandais. Elle l'interprétera en français, allemand et italient à la coupe du monde de la boulangerie en 2008.

Ici commença une belle histoire d'amitié, avec les leaders de la boulangerie européenne. Considérant cette chanson comme un hommage à la profession, ils l'invitèrent dans les salons en France, Italie, Suisse, Touchée par leur amour du métier et leur souci de transmettre à travers celui-ci les valeurs de l'excellence humaine et professionnelle, elle prit la décision de choisir "le monde boulanger comme toile de fond, pour l'écriture de la série de contes initiatiques qu'elle rêvait de créer, pour les 7 à 77 ans, afin de prôner le retour à plus de respect de bienveillance et de paix dans les relations humaines.

Elle propose alors à Piergiorgio Giorilli, un des champions de la boulangerie italienne, de devenir le "héros boulanger" du premier conte de la série et titra "Le Voyage de Giorgio". Ainsi fut fait, la fiction se mêla à la réalité, en créant une histoire où les lecteurs pourraient rencontrer les personnages réels de l'histoire au détour de leurs voyages, quelque part, en France, en Suisse, en Italie....

Tout au long de la série "Le monde de hopi" vous pourrez découvrir à travers les personnages que Folly Afahounko a brillamment dessinés, l'effigie de vrais personnages du monde de la boulangerie.

Chantal EDEN mis en scène deux mondes :

- Celui des humains, ayant perdu la "connaissance sacrée" qui leur permettrait de vivre dans un monde préservé

- Et celui des lutins, qui auraient eux, pour mission, de réveiller les âmes des hommes, en leur redonnant petit à petit les clés de vie oubliées.

Alors qu'elle écrivait le premier tome, elle choisit le nom du petit héros du monde des lutins, par intuition, elle le nomma "hopi".

Ayant soudain l'idée d'en connaître la symbolique, elle découvrit la civilisation des hopis, et les codes de vie de ce peuple amérindien, vivant en Arizona, ayant pour emblème "l'arc en ciel".

Elle fut conquise directement, après tant d'années de recherches sur ce qui pourrait maintenir la paix en soi, et entre les hommes, elle avait sa réponse. Ce qu'ils respectaient leur avaient permis de vivre dans la paix et l'abondance et dans la pleine conscience. Cette civilisation était une des plus évoluées ayant existé. En remettant à l'ordre du jour leurs principes, nous contribuerons à ce qui était leur projet le plus cher, installer plus de paix dans le monde au niveau mondial.

La Boulangerie devint le thème fédérateur de Chantal EDEN parce qu'elle considère qu'elle pourrait représenter la colonne vertébrale de l'artisanat tout entier, puisque le pain dans sa symbolique sacrée, nous ramène au partage entre les hommes.

Car que sommes-nous si nous oublions l'essentiel ?

"Je suis très heureuse de contribuer à une action pour que l'opinion publique apprécie à sa juste valeur ces professions indépendantes qui font vivre l'authenticité et l'humanité dont nous avons grand besoin, dans les villes et villages, pour conserver le lien social indispensable qui nous rassemble. l'artisanat me paraît être le dernier rempart à cette civilisation du vide qui menace de nous engloutir.

Le plus important pour l'avenir de nos enfants, est de leur transmettre l'authenticité de ce que l'on fait avec amour. et L'artisanat est le principal vecteur qui nous garantit cette transmission et la préservation de notre réel patrimoine humain

Ce que je propose de partager avec le milieu boulanger et le grand public, c'est tout un monde où un rêve veut prendre naissance.

Bernhard Aebersold, qui figure dans le conte comme le premier boulanger visité par Giorgio, et malheureusement décédé en 2012, d'une crise cardiaque, avait un rêve créer un pain du partage, pour lui rendre hommage dans son action pour l'artisanat, je lui ai promis que je continuerai le chemin, aussi voilà pourquoi aujourd'hui est né "le pain de l'arc en ciel" pour symboliser la fraternité entre les hommes.

Je voudrais remercier spécialement, Les boulangeries de Saône et Loire qui m'accompagnent dans cette aventure et qui vont dès la chandeleur proposer le pain magique du petit lutin hopi, issu d'une recette composée par un champion de la boulangerie Suisse, entre autre ceux qui ont présenté la première fournée du pain de hopi, Boulangerie de Damerey, Céline et Gaëtan Sainsain et Monsieur et Madame Manuel GATEAU pour la Boulangerie de la Cathédrâle à Chalon sur saône, et bien sûr Monsieur Pierre Gay, Meunier de la région, adepte des circuits courts, qui a soutenu l'opération avec son équipe de boulangers.

Ainsi qu'à tous ceux qui m'ont accompagnés dans la réalisation de cette promesse, faite à un ami boulanger dont toute la vie a été consacrée à la défense de l'artisanat".