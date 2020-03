MUNICIPALES - Les investitures des maires à huis clos

A tour de rôle, les nouveaux conseils municipaux constitués au soir des élections de dimanche soir vont être convoqués, en vue de l'élection du maire.

Dans un contexte de coronavirus, le dossier peut paraître surprenant, à l'image des réactions d'un certain nombre d'élus de l'opposition de Saint Rémy qui s'étonnent de la convocation du conseil municipal dans le contexte sanitaire que l'on connait. Reste que la loi reste la loi et que les élus ne font pas ce qu'ils veulent avec les lois républicaines. La seule évidence, c'est que les conseils municipaux vont devoir se réunir à huis clos, alors que généralement, c'était l'occasion pour les soutiens, de venir saluer les nouveaux élus. Des mesures draconiennes risquent d'être mises en place afin de minimiser au maximum les rapprochements physiques et de respecter les gestes barrière.

Concernant le Grand Chalon, compte tenu que deux communes devront attendre le mois de juin pour connaître l'issue du 2e tour, ce sont finalement deux conseils communautaires qui seront convoqués, l'un avec 49 communes élues au 1er tour des municipales et un autre après le 2e tour des élections municipales, qui concerne deux communes du Grand Chalon.

