LIVRAISON - La ferme de la Troche assure des livraisons de fromages et d'oeufs sur le Chalonnais

C'est Christiane de la ferme de la Troche, votre fromagère des marchés du mercredi, vendredi et dimanche de Chalon S/S et puisque ceux ci sont annulés et que nous ne pouvons pas arrêter la production fromagère



Je propose à tous mes clients et futur clients la livraison de paniers que vous commanderez soit par téléphone soit par mail et



selon vos besoins.



Les paniers seront préparés par mes soins et à la ferme, puis livrés directement soit chez le client, ou à un point de rencontre que nous définirons

ensemble. Lors de la commande je vous dirais le montant que vous préparerez pour n'avoir aucune manipulation d'argent et le moindre contact possible

Je vous propose toujours les mêmes produits c'est à dire en chèvre frais, demi -sec, sec, affiné, pyramide, buchette, faisselle ect



en vache : beurre, lait crème, faisselle, fromage frais, demi-sec, sec, ect et sans oublier les oeufs.