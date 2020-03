LIVRAISON A DOMICILE - Fruits et légumes de saison livrés par la SAS Aux Fruits d'Or sur le Chalonnais

C’est Fatima votre vendeuse de fruits et légumes sur le marché de la rue aux fevres et place de l Hôtel de Ville à Chalon sur Saône mercredi,vendredi et dimanche.

Je propose à tous mes clients et futur clients la livraison de paniers que vous commanderez soit par téléphone soit par e-mail selon vos besoins. Les paniers seront préparés par mes soins puis livrés directement au client ,ou à un point de rencontre que nous définirons ensemble.

Je vous enverrai un message pour le montant de votre panier.

Je vous propose des fruits et légumes de france comme

asperges des landes à 5,80 le kg

fraise de carpentras les 500 g à 3.50eu

gariguettes a 2 euros la barguette

pomme royal gala , chantecler à 1,50 le kg

et tous les autres fruits que vous avez sur notre banc kiwis avocats ext...... légumes locaux de feillens arrivage du melon de Maroc mes coordonnées 06 99600175 ou e-mail [email protected]