Il passe commande dans un magasin de bricolage du Chalonnais ... Il écope d'une amende de 135 euros !

Un fidèle lecteur d'info-chalon.com a souhaité partager son expérience suite à une mésaventure.

Ayant reçu un mail de BRICOMAN, qui m'informe que leur magasin de Chalon sur Saône est ouvert, qu'il est possible de passer des commandes par internet et de venir les retirer au Drive après information par SMS de la disponibilité, j'ai passé une commande de grillage et différents matériels pour terminer ma clôture bloquée à cause de l'épidémie.

Avec mon attestation, des gants, un masque, je me suis rendu prendre livraison au magasin, queue de plusieurs dizaines de voitures, dont la plupart des particuliers comme moi, puis je suis rentré chez moi.

A 500 m de chez moi, contrôle de le gendarmerie, pas du tout sympa, on me dit que ce que j'ai acheté n'est pas un produit de nécessité, que je suis inconscient d'être sorti de chez moi, que ces remontrances sont pour mon bien, d'où amende de 135 euros...et encore heureux que je ne perde pas de points.... je leur ai dit que le mail de Bricoman précise qu'ils ont pour mission de fournir le matériel de dépannage permettant le bon maintien des conditions d'habitation de chacun, etc... et que, à Bricoman, j'avais fait une attente dans une queue de plusieurs dizaines de voitures, réponse: tous seront verbalisés si ils se font prendre...

Comment va-t-on reprendre économiquement et faire vivre les entreprises avec une telle organisation ? Je tenais à vous le faire savoir.

Je suis un retraité de 71 ans, je respecte le confinement, première sortie depuis le début, je conçois que ce matériel n'est pas de première nécessité, mais je comptais profiter du confinement pour faire des travaux chez moi, mauvaise idée.