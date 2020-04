Petite information pour celles et ceux qui ont besoin de faire une analyse médicale

Le laboratoire Cerballiance à Saint Rémy est ouvert de 7h à 18h30 non stop du lundi au vendredi et de 7H30 à 12H le samedi matin. Ils reçoivent toutes les personnes qui ont une ordonnance sans rendez-vous et sans exception. Les patients sont invités à entrer dans le laboratoire 2 par 2 maximum afin de respecter les distances de sécurité. Une technicienne munie de masque et gants les prendra en charge pour la prise de sang et la salle de prélèvement est désinfectée entre chaque patient.

Aucune prise de rendez-vous, aucune attente et surtout, personne n'est refusé.