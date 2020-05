Le Groupe Thivolle a mis en place un certain nombre de mesures sanitaires afin de garantir votre sécurité

Etape 1 : Bien préparer votre rendez-vous

Munissez-vous de tous les documents nécessaires à l’immatriculation de votre nouvelle voiture (attestation d’assurance, permis de conduire) et à la reprise de votre ancien véhicule (carte grise, factures d’entretien, double des clés, écrous anti-vol, etc.)

Respectez votre heure de rendez-vous

Prévoyez de venir avec votre masque

Pensez à apporter votre propre stylo pour la signature des documents

Le paiement de votre véhicule sera effectué par virement bancaire 4 jours ouvrés avant la livraison

Idéalement déplacez-vous seul ou accompagné d’une personne maximum

Etape 2 : Reprise de votre véhicule

Veillez à enlever tous vos effets personnels dans votre véhicule (lunette de soleil, sacs, objets dans le coffre, etc.)

Stationnez votre véhicule sur la zone réservée Restitution

Déposez les documents liés à la reprise du véhicule et les clés dans la bannette prévue à cet effet

Lors de vos déplacements, respectez la signalétique qui a été mise en place.

Laissez les fenêtres ouvertes et couper la ventilation de votre véhicule

Etape 3 : Livraison véhicule

Avant votre arrivée, nous retirons les protections et désinfectons les parties sensibles comme les poignées de portes extérieures et intérieures, le volant, le frein à main et tout ce qui peut être touché avec un produit adapté.