Emmanuelle Wargon, Secrétaire d'Etat à la transition écologique attendue sur la région de Chalon sur Saône ?

Selon des informations recueillies par info-chalon.com, Emmanuelle Wargon, Secrétaire d'Etat à la transition écologique pourrait effectuer un déplacement en Saône et Loire ce jeudi. Un déplacement dont une partie se situerait dans la région de Chalon sur Saône et plus particulièrement à Dracy le Fort. Un déplacement pour l'instant pas encore confirmé mais dont l'organisation est en cours toujours selon nos informations.

L.G