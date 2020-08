Les deux Associations R’Éve d’Enfants et Le Rêve de Marie Dream unies pour une aventure unique en Pays Rochefortais

Evasion à Fort Boyard pour de jeunes enfants et adolescents pour oublier le dur combat contre le Cancer.

Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous.

Il était sûrement écrit que R’Éve d’Enfants et Le Rêve de Marie Dream tisseraient une toile ensemble pour faire vivre des moments inoubliables aux enfants malades.

Claudine LAFONT, présidente de R’Éve d’Enfants a souhaité élargir à des régions autres que la sienne la possibilité d’offrir ces moments d’évasion par le biais de contacts avec d’autres Associations.

Le Rêve de Marie DREAM, a répondu « banco » pour cette aventure en permettant à deux jeunes filles suivies dans les hôpitaux Lyonnais Léon Bérard d’être au cœur de ce rêve en famille.

Deux Associations unies pour donner une bulle d’oxygène aux enfants et à leur famille.

Le sourire d’un enfant n’a pas de prix.

Ce séjour est un véritable partage d’activités, d’émotions, de ressentis en dehors des structures hospitalières.

L’Association R’Eve d’enfants a été créée en 2017 en mémoire d’André EVE, créateur de roses connues, mais aussi pour permettre aux enfants atteints de cancer de venir s’évader à Fouras à la découverte de Fort Boyard et de sa Région. Le parrain de l’Association n’est autre que Pierre Perret.

Comme nous le dit Claudine : « je voulais qu’ils vivent des choses extraordinaires ».

Quant au Rêve de Marie Dream, l’Association est bien connue dans notre région de Bourgogne et bien au-delà, puisqu’elle reverse tous les fonds de ses actions pour la Recherche en cancer pédiatrique, et œuvre par l’intermédiaire de deux sophrologues et d’une réflexologue à apporter du bien-être aux enfants et leurs familles. L’association sensibilise également sur cette cause dans les établissements scolaires, etc… et sa marraine Dana Vaitilingom, championne internationale de twirling est fière d’en être la représentante.

Au cours de ce séjour, après le pot d’accueil en présence des Elus de Fouras, de l’office du tourisme et de partenaires locaux, de représentants des deux Associations, Claudine a décliné le programme incroyable de cette semaine loin des soins et des hôpitaux pour les jeunes enfants et adolescents.

Tout a commencé par le petit train touristique pour faire le tour de la presqu’île de Fouras, puis ce sera découverte du château médiéval de St Jean d’angle avec jeux d’énigmes, l’aquarium de la rochelle, le musée de la marine, l’Hermione, l’acromât, la corderie royale, le musée des automates à Rochefort, le tour de fort boyard et de l’île d’Aix en Catamaran, la pêche à pied, soirée golf, etc…

Pour financer son projet, Claudine ne manque pas d’idées : Exposition de son propre travail de photos sur l’ostréiculture et la beauté des paysages fourasiens, la vente de carnets de timbres, les dons, l’organisation de galas, des petites boites chez les commerçants, etc…

Le rêve de Marie Dream a mis sa pierre à l’édifice en prenant en charge le séjour des accompagnants des enfants soignés à Lyon.

Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un reportage photos, car tous ces enfants sont fiers de pouvoir immortaliser ces instants magiques.

Marie, partie en Août 2016 serait fière de ce partage et comme elle le disait lors de son combat « mon rêve, c’est que chaque enfant, chaque adolescent puisse guérir, car leur désir c’est de grandir et de sourire à l’a-venir ».

Françoise Sniezek-Czaplicki