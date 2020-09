Chalon sur Saône / Autun - Opération anti-drogues menée par les gendarmes sur la D978

Trois bus scolaires ont été inspectés ce lundi matin peu avant 9h sur l'axe Chalon sur Saône - Autun.

Une quinzaine de militaires du PSIG de Chalon sur Saône, de la brigade de Châtenoy le Royal et de la brigade cynéphile de Dijon ont mené une opération anti-drogues ce lundi matin à l'arrêt de bus situé à l'entrée de Mercurey. Placée sous le commandement du Capitaine Tassa adjoint au capitaine Farrugia, commandant de la compagnie chalonnaise et du Major Desmaris, commandant la brigade de Châtenou le Royal en charge du suivi procédural, une inspection minutieuse des bus a été menée. L'occasion pour les gendarmes de Saône et Loire de montrer leur présence quoditienne sur le terrain lorsqu'il s'agit de mener la lutte face à la consommation de stupéfiants mais aussi de vérifier le port du masque dans les bus. Un jeune mineur a été entendu pour détention de stupéfiant. A noter le très bon respect du port du masque, sur les quelques 150 élèves présents dans les bus, aucun n'a fait l'objet d'une remarque sur le non-port du masque.

L.G