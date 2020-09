Le bonheur dans le pré fargeois : la ferme familiale tenue par deux cousines vous ouvre ses portes

Marie-Laure et Clémence PICHET : deux femmes à la tête de l’exploitation agricole familiale Le GAEC du Champ du Bourg, à Farges-lès-Chalon. Non seulement les jeunes cousines gèrent l’affaire avec fierté et dynamisme, mais elles aiment faire découvrir leur métier et tous les produits fabriqués à la ferme. Il vous suffit de réserver votre commande puis aller directement à la ferme, à 10 min de Chalon, récupérer votre colis… en rendant visite aux bêtes, si le cœur vous en dit. C’est tout simplement le bonheur dans le pré… fargeois !

Une belle histoire de famille

Depuis son existence, en 1964, l’exploitation agricole de la famille Pichet s’est agrandie grâce au travail de 3 générations : le grand-père puis les 3 fils et aujourd’hui leurs filles, Marie-Laure et Clémence, les cousines inséparables.

En 2014, après un BTS en gestion d’exploitation au lycée agricole de Fontaine, les cousines ont ajouté leur patte au GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun) du Champ du Bourg. C’est ce qu’elles ont toujours rêvé de faire, depuis qu’elles ont appris à marcher et qu’elles suivaient leurs pères dans le travail à la ferme. « C’est une chance d’être nées dedans, on s’est imprégnées de ce travail, on le connaît et on l’aime. Et puis, quand nous avons annoncé à nos parents que nous voulions faire des études pour reprendre l’exploitation, une fois la surprise passée, ils nous ont facilité l’installation, par exemple en renouvelant les installations. »

De la diversité dans la production



Être fier de son métier est une bonne chose, il faut aussi savoir le faire évoluer. Au départ, les 390 ha étaient dédiés à la production de céréales (blé, orge, soja, maïs) et aux prés pour les vaches allaitantes.

Clémence Pichet a souhaité ajouter un « atelier caprin », c’est-à-dire des chèvres, pour la transformation fromagère. Le nombre de chèvres ne cesse de croître, de 3 elles sont passées à 11 puis seront bientôt 15, signe que les fromages de chèvre, produits toute l’année, ont une demande croissante. Désormais, vous les trouverez aussi à Chalon, au rendez-vous de l’AMAP Les paniers du Terroir.

Autre diversité, amenée cette fois-ci par Marie-Laure Pichet, les volailles : poulets et pintades élevés en plein air et, bien sûr, les œufs frais des poules pondeuses. « J’ai voulu créer un atelier avicole après mon stage de BTS chez une éleveuse en poulet de Bresse. Ça m’a beaucoup plu. En plus, ça apporte une trésorerie rapide : il faut environ 5 mois pour l’élevage d’une volaille et 3 ans pour une vache », explique Marie-Laure.

La vente directe la ferme, comme autrefois !

Marie-Laure Pichet y tenait beaucoup : « Lorsque j’ai rencontré mon copain, il pensait que le métier d’agriculteur n’existait plus, en dehors des exploitations agricoles immenses. Ça a été un déclic : il est très important, pour moi, que les gens redécouvrent l’agriculture et ce qu’on produit dans une ferme. D’où mon idée de vente en direct. Avant le confinement, on ouvrait nos portes pour que les gens viennent visiter la ferme, même sans acheter. »

De la fraîcheur et de la qualité !

La ferme est composée de plusieurs ateliers puisque tous les produits vendus sont fabriqués sur place. « Nous élevons nous-mêmes nos animaux, leur nourriture est garantie sans OGM. Ils sont dans les prairies presque toute l’année, et nous complétons avec nos propres céréales. Alors, quand j’entends quelqu’un vanter un beefsteak d’une grande surface, pensant même qu’il vient de l’agriculteur d’à côté, je saute au plafond ! Je les ai goûtés, ces viandes, leur goût n’a rien à voir avec nos beefsteaks de ferme ! »

Visitez le site (très bien conçu), rendez-vous en 10 min à la ferme, posez vos questions à Marie-Laure, Clémence ou son mari Jérôme Tremblay et, surtout, goutez les produits : vous comprendrez qu’un produit fabriqué à la ferme n’a rien de commun avec celui en rayons des grandes surfaces. Un retour à la source ne ment pas.

Nathalie DUNAND

[email protected]

GAEC du Champ du Bourg

10, rue du Chagnelot

Farges-lès-Chalon

Site : http://champdubourg.fr/

AMAP : Les paniers du terroir : [email protected]