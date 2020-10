AVIS DE DECES - Jean-Claude COMMEAU

CHAGNY, - SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE



Sandie et Mehdi,

Alban et Séverine,

ses enfants ;

Joanne, Maëlle, Mathéo,

ses petits-enfants ;

Dominique, sa compagne,

ses frères et ses soeurs ;

ainsi que toute la famille,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Jean-Claude COMMEAU



survenu le 15 octobre 2020 à l'âge de 69 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 21 octobre 2020

à quatorze heures quinze à l'église de Chagny, suivies de la crémation.

Fleurs naturelles uniquement.

Jean-Claude repose à la maison funéraire de Chagny.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.