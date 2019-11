Un mort et 200 000 foyers sans électricité après de fortes chutes de neige

200 000 foyers sont privés d’électricité depuis jeudi soir dans le Rhône, la Drôme, l’Isère et l’Ardèche, selon Enedis. Deux lignes à haute tension ont notamment été coupées.

La neige est tombée comme annoncé par météo France ce jeudi soir. Les principaux secteurs touchés sont l'axe rhodanien et notamment, le Rhône, la Drôme, l'Isère et l'Ardèche. En Isère, c'est un sexagénaire qui essayait de déplacer un arbre tombé sur la chaussée qui est décédé. Un jeune de 27 ans qui l'aider à ce moment là, a également été blessé et conduit vers les urgences du centre hospitalier le plus proche.

200 000 foyers ont été privés d'électricité dans ces quatre départements, suite à la défaillance de deux lignes électriques de 20 000 volts. La SNCF a décidé d'interrompre la circulation des trains au départ de Grenoble par précaution avec de nombreux arbres couchés sur les voies. Dans la Loire, les transports scolaires ont été suspendus ce vendredi. En Saône et Loire, la Préfecture a procédé au "stockage" des poids lourds sur l'aire de Saint Albain dans le sens Paris-lyon dès 16h. Quelques 500 poids lourds sont retenus et reprendront la route dès que les conditions seront meilleures.

Plus au sud, notamment dans les Alpes Maritimes, ce sont les précipitations qui sont attendues avec l'équivalent de 3 semaines en l'espace de quelques heures.