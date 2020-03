Coronavirus: l’AccorHotelsArena annule tous ses concerts jusqu’à fin mai. Ailleurs, une vingtaine de gros shows sont affectés

La Nuit de la Bretagne à Paris et Hypersensoriel de Messmer à Lorient ont été annulés. Et seize concerts - de Gims, Matt Pokora, Tryo et Ninho - sont reportés. La situation évolue vite. L’AccorHotelsArena annule tous ses concerts jusqu’à fin mai. La facture serait déjà de 250 millions d’euros.