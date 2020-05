EN IMAGES - Les émeutes après la mort de Georges Floyd à Minneapolis

New York, San Francisco, Miami, Atlanta, Philadelphie, Seattle, Chicago, Columbia, Los Angeles… Des milliers de policiers et soldats patrouillaient dimanche 31 mai dans les grandes villes américaines, au lendemain d’une nouvelle nuit de manifestations contre les violences policières et le racisme systémique, symbolisées par la mort de George Floyd.