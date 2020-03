Ce soir, le pape François va unir toute l’Eglise pour une prière extraordinaire

Une bénédiction "Urbi et Orbi" exceptionnelle ce vendredi, le pape François a invité tous les fidèles à le rejoindre par le biais des médias pour un moment de prière depuis la basilique Saint-Pierre de Rome, ce vendredi 27 mars à 18h.

Une initiative exceptionnelle qui sera l’occasion pour le souverain pontife de donner la bénédiction Urbi et Orbi (« à la Ville et au Monde »). Un événement historique à de nombreux égards. Le pape François invite en effet chacun à « y participer par les moyens de communication », dont Aleteia. « Nous écouterons la Parole de Dieu, nous élèverons notre supplication, adore-rons le Saint-Sacrement avec lequel, au terme de la cérémonie, je donnerai la bénédiction Urbi et Orbi, à laquelle sera jointe la possibilité de recevoir l’indulgence plénière. » un évènement qui peut être suivi en direct. Le successeur de Pierre sortira hors des murs léonins pour la première fois depuis son pèlerinage à Sainte-Marie-Majeure puis à San Marcello del Corso le 15 mars dernier. Habituellement prononcée à Noël et à Pâques ainsi que lors de l’élection d’un nouveau pape, la bénédiction Urbi et Orbi de ce vendredi est un signal fort envoyé au monde.

Face à la pandémie du coronavirus, nous sommes appelés à répondre par « l’universalité de la prière, de la compassion et de la tendresse », martèle depuis plusieurs semaines le pape François. « À tous ceux qui s’uniront spirituellement à ce moment de prière transmis par les médias sera concédée l’indulgence plénière selon les conditions prévues dans le récent décret de la péniten-cerie apostolique », a précisé le Bureau de presse du Saint-Siège. Daté du 19 mars, le décret prévoit notamment que cette dernière peut être accordée à tous les fidèles qui offrent un temps de prière pour « implorer du Dieu tout-puissant la cessation de l’épidémie, le soulagement de ceux qui en sont affligés et le salut éternel de ceux que le Seigneur a rappelés à Lui. »

C’est le cardinal Angelo Comastri, archiprêtre de la basilique Saint-Pierre, qui prononcera la formule pour la proclamation de l’indulgence. Ce décret précise que l’indulgence plénière est accordée aux malades, au personnel de santé, aux familles des malades et à tous ceux qui, y compris par la prière, s’occupent de ces derniers. Pour bénéficier de cette indulgence ils sont normalement invités à s’unir spirituellement par le biais des médias à la célébration de la messe, la récitation du chapelet, le Chemin de Croix ou à d’autres formes de dévotion. Si cela n’est pas possible, l’Église invite « au moins » à la récitation du Credo, du Notre Père et d’une invocation à Marie en offrant cette épreuve avec la volonté de remplir les conditions habituelles le plus tôt possible.

En direct aussi sur www.KtoTv , site du Vatican...

JCR