CENTER PARCS : EELV BFC appelle à manifester devant le conseil régional

Les élus et militants écologistes annoncent qu'ils rejoindront les opposants aux deux projets de Center Parcs pour une manifestation devant le siège du conseil régional à Dijon le 15 novembre.

Communiqué d'Europe Ecologie Les Verts Bourgogne-Franche-Comté :



Notre-Dame-des-Landes, Europa City et projets de Center Parcs en Bourgogne Franche-Comté : même combat !



Tous devant le Conseil régional, à Dijon, le 15 novembre 2019 !



Après l’abandon d’un autre projet contesté lui aussi à juste titre, celui de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, un second chantier a été stoppé par l’exécutif depuis le début du quinquennat.



Jeudi dernier, en effet, le gouvernement a renoncé à Europa City, ce projet de mégacomplexe de loisirs et de commerce censé ouvrir en 2027 dans le Val-d’Oise, que ses promoteurs présentaient eux-mêmes comme... un futur « Dubaï aux portes de Paris ».



Dès le lancement de ce projet pharaonique, les militants et les élus écologistes ont fait preuve d’un engagement sans faille contre Europa City.



Si nous nous réjouissons que le gouvernement ait annoncé l’abandon de ce grand centre commercial devenu symbole de l’artificialisation des terres agricoles, notre combat n’est hélas pas fini. Les écologistes restent mobilisés pour qu’aucun aménagement ne soit construit sur ces bonnes terres agricoles.





En Bourgogne Franche-Comté, le Groupe Pierre & Vacances tente d’implanter deux « Center Parcs » , fortement consommateurs d’eau, d’énergie et impactant pour la faune et la flore. Présentés comme « touristiques », ces projets séduisent malheureusement des élus locaux qui, insensibles aux enjeux écologiques et aveuglés par les promesses du Groupe en termes d’emploi, les soutiennent et se montrent même disposés à les subventionner généreusement avec des fonds publics.



EELV estime que ce n’est pas aux contribuables de financer les projets d’une société privée déficitaire depuis cinq ans, qui ne parvient à poursuivre sa fuite en avant qu’avec le concours de l’argent public distribués sans discernement par ceux qui devraient plutôt le consacrer à des projets d’intérêt général et prioritaires.



Le vendredi 15 novembre, le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté se réunira en plénière pour discuter et voter les orientations budgétaires à son ordre du jour, mais aussi faire une déclaration sur le tourisme. Les militants et élus d’EELV seront au rendez-vous, auprès des opposants aux Center-Parcs, pour dire que la Bourgogne Franche-Comté mérite mieux que cette version contemporaine des usines à gaz de sinistre mémoire : les bulles d’air chauffées en toute saison à 29 °C du Groupe Pierre & Vacances sur des hectares de forêts rayées de la carte.



Pour Europa City, comme pour Notre-Dame-des-Landes, seule l’union a fait la force. Elle a permis d’enterrer définitivement des projets aussi inutiles qu’écologiquement dévastateurs. EELV appelle donc toutes celles et tous ceux qui ne veulent pas de ces « Center Parcs » à se mobiliser ce jour-là afin de faire comprendre une bonne fois pour toutes que la Bourgogne Franche-Comté ne doit pas être une énième terre de chasse aux subventions pour le Groupe Pierre & Vacances.



Claire Mallard, Cécile Prudhomme et Philippe Chatelain pour la coordination EELV Bourgogne Franche-

Comté