La Région Bourgogne-Franche Comté prépare le Festival des Solutions écologiques

Le jeudi 5 mars 2020, Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche- Comté, présente « Le Festival des Solutions écologiques ». Cet évènement organisé par la collectivité régionale vise à promouvoir les initiatives (individuelles ou collectives) en matière de transition écologique.

« Le Festival des Solutions écologiques » est un évènement de démocratie participative organisé par la Région Bourgogne-Franche-Comté. La collectivité régionale souhaite être actrice à part entière dans la démarche de transition écologique en donnant la parole à tous les citoyens qui ont engagés des initiatives pour la préservation de l’environnement et du climat. Elle a ainsi décidé d’organiser cette opération qui a pour objectif de promouvoir et valoriser des initiatives locales innovantes et de les faire partager afin de massifier la démarche et l’engagement de transition qui s’impose à nous aujourd’hui.

