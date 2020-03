CORONAVIRUS - Un nouveau décès d’une personne domiciliée dans le territoire de Belfort s’ajoute aux cinq décès à déplorer dans la région.

Tous les rassemblements de plus de 100 personnes sont désormais interdits. Face à la situation épidémiologique dans le Doubs et sur le Pôle métropolitain Nord Franche-Comté, une mesure d’interdiction de tout rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de 50 personnes en milieu clos est applicable.

Chacun d’entre nous, dans son comportement individuel, a les moyens d’agir simplement et efficacement en limitant autant que possible les contacts inter- humains et en adoptant systématiquement les gestes barrières de protection individuelle et collective : se laver très régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude ou un mouchoir, utiliser un mouchoir à usage unique, saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades.