Renforcement des offres de restauration sur les réseaux APRR et AREA !

Des offres complémentaires pendant la crise sanitaire

Pour compléter l’offre, le groupe APRR, en lien avec les opérateurs de restauration, a mis en place un maillage de restaurations légères sur ses aires, proposant une diversité de plats chauds, burgers, pizzas, galettes, croque-monsieur, sandwichs chauds, à emporter.

Ainsi, certaines enseignes sur aires maintiennent, ou ouvrent à nouveau, leurs cuisines et proposent des repas chaud à emporter, dans le strict respect des consignes sanitaires et gestes barrières.

C’est le cas d’AUTOGRILL sur l’A6 (aires de Nemours), l’A31 (aire de Dijon Brognon) et l’A43 (aire de l’Isle-d’Abeau Sud), de BP sur l’A43 (aires de l’Abis, Manissieux et Saint-Priest) et l’A40 (aire de Bourg Teyssonge), d’ENI sur l’A43 (aire de l’Arclusaz) et l’A41N (aire de Mouxy), et d’AVIA sur l’A41N (aire de Fontanelles).

Pour compléter l’offre, des Food trucks temporaires sont installés sur l’A43 (aire de Romagnieu) et l’A6 (aire de Mâcon La Salle). AUTOGRILL, quant à lui, propose un Food truck sur l’A6 (aire de Dracé).

Sur l’A6 (aire de Beaune Tailly), le TruckStore Total reste disponible en libre service 24 h/24.