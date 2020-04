CORONVIRUS - En Bourgogne-Franche Comté, au 15 avril, la majorité des personnes hospitalisées (72,6 %), y compris en réanimation, avaient 70 ans ou plus.

Ce 19 avril, 1 327 personnes sont prises en charge pour COVID-19 dans les établissements de santé de la région. La tension que fait peser l’épidémie sur notre système de santé reste très forte, en particulier sur les services de réanimation où 239 malades sont pris en charge. 657 décès sont enregistrés en milieu hospitalier et 1 839 retours à domicile sont recensés à l’échelle régionale. Ces données confirment toutefois la tendance observée depuis plusieurs jours : avec une légère diminution du nombre de personnes hospitalisées et du nombre de personnes placées en réanimation, il semble que l’épidémie ait atteint un plateau. En respectant le confinement, chacun. contribue à cette lente décrue qui s’amorce et qui doit se confirmer dans les prochains jours