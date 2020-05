La Bourgogne-Franche-Comté repasse en vert - Une décision majeure pour l’économie régionale soutenue par un ambitieux plan de relance pour le tourisme

Le Premier ministre a annoncé que la région Bourgogne-Franche-Comté sera classée parmi les zones “vertes” à partir du 2 juin.

Pour la présidente du conseil régional, Marie-Guite Dufay, « il s’agit d’une décision d’une importance majeure pour le territoire. Le classement en zone rouge de la Bourgogne-Franche-Comté depuis le 7 mai constituait un véritable handicap pour l’économie régionale et l’attractivité du territoire. Selon les données publiées par Santé Publique France, le gouvernement n’avait d'autres choix que de lever ces conditions restrictives, au risque d’installer durablement la situation d’une France à deux vitesses. »

Cette décision est également « un soulagement pour l’ensemble des professionnels et des 8000 restaurants, bars et établissements d’hébergement de notre territoire. »

Alors que le secteur de l’hôtellerie, du tourisme, de la restauration et des loisirs a particulièrement souffert de la crise sanitaire, la majorité des établissements faisant face à une baisse de fréquentation de 90 à 100%, Marie-Guite Dufay et Patrick Ayache, vice-président chargé du tourisme, proposeront au vote des élus, ce vendredi 29 mai en commission permanente, un vaste plan de relance en faveur du tourisme pour accompagner les mesures annoncées par le comité interministériel du tourisme. Ce dispositif, qui s’ajoute aux mesures d’urgence déjà prises, et pour lesquelles le conseil régional s’est engagé à hauteur de plus de 80 millions d’euros, aura pour objectif de soutenir les acteurs du secteur touristique dans une dynamique de relance. La région va intensifier son intervention autour de deux axes.