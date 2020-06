Avec les beaux jours et le déconfinement, l'ARS lance une vigilance sur les tiques

Le retour des beaux jours est propice aux balades en milieux naturels et aux activités dans les jardins. L’ARS de Bourgogne-Franche-Comté rappelle les précautions pour limiter le risque de piqûre de tiques qui sont particulièrement actives en cette période. Bien entendu, ces activités d’extérieur ne doivent pas faire oublier les gestes réflexes pour faire barrage au coronavirus qui reste encore présent sur notre territoire.

Lors de vos sorties, attention aux tiques

Week-end prolongé, journées ensoleillées et perspective de la deuxième vague de déconfinement peuvent rimer avec sorties en famille, balades en forêt, promenades à vélo, activités dans le jardin... L’ARS de Bourgogne- Franche-Comté rappelle les précautions à prendre pour éviter les piqûres de tiques :

 Avant une activité en nature, couvrir ses bras et ses jambes avec des vêtements longs éventuellement imprégnés de répulsif.

 Marcher sur des chemins bien tracés sans hautes herbes, ni végétation dense.

 Après une activité en nature, inspecter soigneusement son corps. À noter : il peut être utile de réaliser

une nouvelle inspection les jours suivants car la tique gorgée de sang sera alors plus visible.

 Après avoir été piqué par une tique : retirer l'animal avec un tire-tiques et surveiller la zone piquée pendant un mois. Si une plaque rouge et ronde s’étend en cercle à partir de la zone de piqûre,

consulter un médecin rapidement.

L’ARS Bourgogne-Franche-Comté rappelle qu’un clip de prévention explique les 9 gestes pour se protéger et indique comment retirer une tique. Très pratique ! Réalisé par l’association Lympact, la Fédération française contre les maladies vectorielles à tiques, avec le soutien de Santé Publique France et de la Direction Générale de la Santé, il est à découvrir sur le site de l’ARS ici (https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/maladie- ou-borreliose-de-lyme)



L’ARS rappelle également que la nouvelle version de l'application "Signalement Tique" est arrivée le 18 mai 2020 sur iOS et Android ! Elle a vocation à délivrer des conseils de prévention sur les piqûres de tiques, tout en permettant aux citoyens de signaler, depuis leur Smartphone, leurs piqûres afin de recueillir les données d’exposition nécessaires aux scientifiques.

Les conseils de prévention : https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/maladie-ou-borreliose-de-lyme Voir aussi la nouvelle fiche pratique Bourgogne-Franche-Comté sur la prévention des piqûres de tiques :

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/system/files/2020- 05/Tiques_FicheCollectivitesBFC_Lyme.pdf