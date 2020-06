POST-CONFINEMENT - Marie-Guite Dufay promet un «blitzkrieg pour l'emploi» en Bourgogne-Franche Comté

Tout en proposant au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de préparer un plan de relance de 400 millions d'euros pour aider les TPE et PME à investir et ainsi sauver des emplois, la présidente de l'exécutif considère que «la crise climatique est plus importante que tout le reste».